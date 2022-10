Großeinsatz in Ratingen : Polizei hebt illegale Bingorunde mit 130 Teilnehmern aus

Mehr als 200 Beamte waren im Einsatz. Foto: RP/Polizei

Ratingen In der Nacht zum Samstag hat die Polizei bei einem Großeinsatz sieben Objekte durchsucht. In der Ratinger Veranstaltungshalle trafen die Einsatzkräfte rund 130 Teilnehmer beim unerlaubten Glücksspiel an.

In der Nacht zum vergangenen Samstag hat die Polizei bei einem Großeinsatz sieben Objekte durchsucht – darunter eines in Ratingen wegen des Verdachts der illegalen Veranstaltung einer Lotterie. Im Hauptobjekt in Ratingen konnten fünf Beschuldigte im Alter von 25 bis 36 Jahren angetroffen werden.

Zwischen 0 Uhr und 5 Uhr waren über 200 Kräfte der Polizei im Einsatz, darunter unter anderem Beamte der Einsatzhundertschaft, der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE), ein Banknotenspürhund, ein Finanzermittler sowie Ermittler der Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Mettmann. Unterstützt wurde der Einsatz auch durch Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW).

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen in der Nacht zu Samstag sowie am frühen Samstagmorgen konnten fünf Beschuldigte in einer Ratinger Veranstaltungshalle angetroffen werden. Bei den bereits polizeibekannten Männern handelt es sich um drei Weseler im Alter von 25, 28 und 36 Jahren, einen 30-jährigen Essener sowie einen 35-jährigen Mann aus Düsseldorf. Im Vorfeld der Durchsuchungsmaßnahmen hatten Ermittler der Kreispolizeibehörde Mettmann Hinweise wegen des Verdachts der illegalen Veranstaltung einer Lotterie in Ratingen bekommen. Daraufhin leitete die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein und erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse.