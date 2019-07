Ratingen : Große Rettungsaktion für 8000 Bienen

Eine Frau rief beim Bienenzuchtverein an – und der holte Hilfe. Die Insekten sind nun an einem anderen Standort.

Das kommt auch nicht alle Tage vor: Eine spektakuläre Bienenschwarm-Rettung spielte sich jetzt in Ratingen ab. Die Aktion ging gut, die quirligen Insekten konnten wohlbehalten an einen anderen Ort gebracht werden.

Hintergrund der konzertierten Hilfe: Seit nunmehr drei Wochen hing an einem Baum am Kreuzerkamp ein Schwarm mit rund 8000 Bienen, der einfach nicht weiterziehen konnte, weil die Bienen nichts Passendes gefunden hatten.

Sie hatten bereits mit dem Bau von Wachswaben begonnen und trugen auch schon Nektar ein. Für Passanten und Anwohner war dies ein interessantes Schauspiel, weil die Bienen recht friedlich in luftiger Höhe von fünf Metern am Baum hingen und ihrer Arbeit nachgingen.

Dies nahmen die „Neu-Imker“ Alfonso Villano und Georg Kiosses aus dem Bienenzuchtverein zum Anlass, ihre erste Rettungsaktion zu starten. Jürgen Schmitz (Firma STS Ratingen und im Vorstand der „Gartenfreunde an der Anger“) erklärte sich kurzfristig bereit, zur Rettung der Bienen ein Gerüst zur Verfügung zu stellen, half bei Auf- und Abbau – und so begannen sie am Freitagabend mit dem Aufbau eines Gerüstes und der Rettung der Bienen.

In rund drei Wochen findet das Volk auf dem Vereinsgelände der Gartenfreunde an der Anger sein neues Zuhause, wo es dann täglich seiner so wichtigen Arbeit nachgehen kann: Die Insekten tragen Nektar und Pollen ein und bestäuben somit die Blüten der Umgebung und halten die Vegetation am Leben.