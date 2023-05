Ärger am Grünen See Grillverbot wird häufig missachtet

. Am Pfingstsonntag ist es wie berichtet am Grünen See zu einem schweren Grillunfall mit flüssigem Grillanzünder gekommen, bei dem drei Personen schwere Verletzungen erlitten haben. Diesen Vorfall nimmt die Verwaltung zum Anlass, um auf das bestehende Grillverbot am Grünen See und in allen öffentlichen Grünanlagen hinzuweisen.