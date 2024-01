Ferien in Ratingen Greifvögel hautnah erleben

Der „Kleine Greifvogelschein“ ist ein besonderes Programm für Kinder von sechs bis 13 Jahren, das Einblicke in die faszinierende Welt von Bussarden, Falken und Schnee-Eulen sowie in die besondere Beziehung zwischen Falkner und Vogel ermöglicht. Mit täglichem Kontakt zu imposanten Vögeln wie dem Uhu oder dem weißen Habicht verspricht das Programm beeindruckende Erlebnisse und tiefe Einblicke in die Welt der Greifvögel.