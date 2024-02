Ein Mysterium Banksy in Ratingen?

Das wird doch wohl kein echter Banksy sein, der seit einigen Tagen an der Außenwand eines Parkhauses an der Calor-Emag-Straße prangt? Es wäre schon verwunderlich, wenn der weltbekannte Streetart-Künstler den Weg in die Dumeklemmerstadt gefunden hätte. Banksy, dessen Identität bis heute nicht geklärt ist, stellt auf seinen Social-Media-Kanälen seine Arbeiten selbst vor. Das Mädchen, das sich Frieden wünscht, ist nicht darunter. Auch die Ausführung lässt vermuten, dass hier nicht der Künstler selbst am Werk war. Ähnlichkeiten mit dem typischen Banksy-Stil sind jedoch unverkennbar. Ob echt oder nicht, die Sprühkunst hat schon viele Ratinger erfreut und bleibt hoffentlich noch eine Weile erhalten. Foto: Achim Blazy