Kenia-Hilfe Ratingen Golfer erspielen Schulgeld für Kenianerin

Micki Wentzel, die in Kenia für die Kenia-Hilfe die Schüler der Ratinga School betreut, berichtete: „Zibia ist ein Einzelkind. Ihre Mutter ist alleinerziehend und arbeitet als Casual in einem kleinen Geschäft in der Nähe des Strandes, das heißt, sie hat keine feste Anstellung. Seit der Covid-Pandemie läuft es nicht mehr so gut, sie hat Schwierigkeiten, das Schulgeld zu bezahlen. Sie versucht, den Lebensunterhalt für sich und ihre Tochter mit Gelegenheitsjobs zu verdienen. Zibias Mutter ist stets bemüht, ihre Tochter an der Schule zu behalten. Sie möchte ihrer Tochter eine Chance auf eine bessere Zukunft geben. Zibia ist ein sehr aktives Mädchen in der Klasse und macht sich gut in der Schule. Wenn sie eine Unterstützung für das Schulgeld und das Mittagessen zusammen mit den Pausensnacks (470 Euro im Jahr) bekäme, würde das eine große Entlastung für die kleine Familie bedeuten.“