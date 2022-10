Bunte Impressionen : Goldener Herbst mit vielen bunten Grüßen

Ratingen/Heiligenhaus Wer in diesen Tagen durch die Stadt geht, findet viele herbstliche Motive. Wir haben sie bei bestem Wetter eingefangen.

Wer mit offenen Augen unterwegs ist, der kann jetzt auch noch die letzten Sonnenblumen entdecken, sei es im Nachbargarten oder beispielsweise auf einem Feld in der Nähe der Oberilp in Heiligenhaus. Im Ratinger Poensgenpark leuchten entlang eines Blühstreifens die Herbstblumen. Und wenn die Sonne durch die Baumwipfel scheint, leuchtet das Laub an den Ästen derzeit in allen Schattierungen von Grün und Gelb und Rot bis Braun.