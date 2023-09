Ratingen Workshop zum Thema sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz

Im Rahmen einer kostenfreien Fortbildung bietet sie interessierten Führungskräften aus Verwaltung, Wirtschaft und Institutionen in Ratingen an, sich mit dem Thema zu befassen. Das Seminar findet am Mittwoch, 29. November, von 9.30 bis 14 Uhr im Konferenzsaal des Rathauses statt, Anmeldungen sind ab sofort möglich.