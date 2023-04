Neues Leben in der City Drei neue Geschäfte öffnen in der Innenstadt

Ratingen · Corona und die Energiekrise haben die Ratinger Geschäftsleute gebeutelt. Einige gaben auf. Doch es gibt auch Geschäftsleute, die optimistisch in die Zukunft blicken. Gleich drei von ihnen haben in den vergangenen Tagen eröffnet und bringen neues Leben in die Ratinger Innenstadt.

20.04.2023, 15:25 Uhr