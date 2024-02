Girls' und Boys' Day Jetzt anmelden für den Aktionstag bei der Stadt

In diesem Jahr findet der bundesweite Mädchen- und Jungen-Zukunftstag am Donnerstag, 25. April, statt. Unternehmen, Betriebe, Hochschulen sowie viele weitere Organisationen bieten jungen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ein für sie bisher fremdes Berufsspektrum näher kennenzulernen. Auch die Stadtverwaltung Ratingen macht mit und bietet Plätze bei der Feuerwehr, in Kindertagesstätten und Jugendzentren an.