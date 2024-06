Die Sommerpause naht Brennpünktchen zum Saisonabschluss

Pünktlich zum Sommeranfang geht am Donnerstag, 20. Juni, ab 20 Uhr im Buch-Café Peter und Paula das 16. Tragödchen-Jahr zu Ende. Aus diesem Anlass feiert das Ratinger Tragödchen den Saisonabschluss mit den Brennpünktchen-Stars Anton Sawitzky und Paula Peter, dem Herbert-Knebel-Texter Sigi Domke, den Tragödchen-Nachtigallen Nicola Hausmann, Charlotte Schultz (Gesang), Noemi Schröder und Nicole Baatz, dem Duo Stephan und Stephan an den Gitarren, dem Highway-to-Hell-Direktor Marcello Planz, Bass-Direktor Olaf Buttler und der Seele der Band am Schlagwerk Jody Martin. Durch das wie immer nicht geprobte Programm führt selbstverständlich Tragödchen-Direktor Bernhard Schultz.