Kultur in Ratingen Preisträger begeistern Publikum

In der zweiten Hälfte des Konzertes kam das Publikum in den Genuss des musikalischen Vortrags von allen drei Violinisten. Sie gestalteten gemeinsam mit der Sinfonietta das Violinkonzert Nr. 5 in A-Dur, KV 219, von Wolfgang Amadeus Mozart. Philipp Chernomor spielte dabei den ersten Satz. Es folget Amelie Westerkamp mit dem zweiten Satz. Die 16-jährige aus Engelskirchen hatte bei der Endausscheidung den dritten Platz belegt. Der dritte Satz des Violinkonzertes wurde von Anatholy Moseler dargeboten. Er ist der Zweitplatzierte des diesjährigen Wettbewerbes.