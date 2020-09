Fensterscheiben geplatzt : Feuer in Müllbehältern setzt Bürogebäude in Ratingen in Brand

Feuer in Müllbehältern setzt Bürogebäude in Ratingen in Brand

Ratingen Ein Feuer hat in Ratingen-Mitte die Räume eines Bürogebäudes zerstört. Ausgangspunkt des Brandes waren wohl brennende Müllbehälter im Erdgeschoss.

Der Brand mehrerer Müllbehälter in einem Bürogebäude in Ratingen-Mitte ist in der Nacht zu Mittwoch auf das Gebäude übergesprungen. Wie die Feuerwehr mitteilt, entstanden durch das Feuer an der Fassade und den Innenräumen schwere Schäden.