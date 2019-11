Gesundheit : Online Termin buchen beim Gesundheitsamt

Ratingen Belehrung für den Umgang mit Lebensmitteln.

(RP) Wer gewerbsmäßig direkt oder indirekt mit Lebensmitteln umgehen oder arbeiten möchte, benötigt eine gesetzlich vorgeschriebene Belehrung durch das Gesundheitsamt. Rund 6.000 Personen jährlich belehrt das Kreisgesundheitsamt in Mettmann sowie in den Nebenstellen in Hilden, Langenfeld, Monheim, Ratingen und Velbert.