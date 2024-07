Dialog Stadt-Wirtschaft Künstliche Intelligenz erobert Unternehmen

Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde. Welche Einsatzgebiete und Potenziale für KI im Unternehmensalltag bestehen und wie man KI vor allem im Personalmanagement nutzen kann, war Gegenstand der aktuellen Veranstaltung der Gesprächsreihe „Dialog Stadt – Wirtschaft“. Die zweimal jährlich gemeinsam von Unternehmensverband Ratingen (UVR) und der Wirtschaftsförderung der Stadt Ratingen durchgeführte Vortragsveranstaltung fand diesmal bei DKV Mobility in Ratingen statt. Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen.