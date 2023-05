Abzweig des Neanderlandsteigs Abruptes Ende eines Wanderwegs

Was eine dauerhaft geschlossene Schranken ausmachen kann, erlebten Ausflügler, die auf einem Teilstück des Neanderlandsteigs unterwegs waren und der Wegbeschilderung von Kaiserswerth in Richtung Auermühle in Ratingen folgten. Dort stellen sie fest, dass der beschrankte Bahnübergang auf dieser Strecke nicht mehr geöffnet wird.