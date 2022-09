Vortrag in der Wasserburg : Geschichten von der Burg bei Kaffee und Keksen

Vortrag in der Wasserburg

Ratingen (RP) Die Wasserburg Haus zum Haus gehört zu den Wahrzeichen der Stadt Ratingen. Ihre Geschichte geht bis auf das 13. Jahrhundert zurück. Nachdem wechselnde Adelsgeschlechter auf der Burg ihren Sitz hatten, verfiel sie ab dem 18. Jahrhundert zusehends, bis der Architekt Bruno Lambart die überrankte Ruine Anfang der 70er Jahre aus dem Dornröschenschlaf erweckte und sie innerhalb von zehn Jahren in ihrer Gesamtheit restaurierte bzw. wieder aufbaute.

Von der wechselvollen Geschichte vom „Haus zum Haus“ mit den Türmen, dem Herrenhaus und den Gebäuden der Vorburg erzählt Christa Lambart am Samstag, den 22. Oktober um 15.30 Uhr im Konzerthaus zum Haus. Dabei geht es nicht nur um Daten und Fakten, sondern auch um Geschichtchen am Rande der Historie und vom Leben auf der Burg. Für die Gemütlichkeit an diesem Herbstnachmittag sorgt ein Kaffee mit Keks.