Angedacht : Gemeinschaft neu denken

Die evangelische Kirchengemeinde Ratingen bietet immer mehr digitale Formate an. Auch die Konfirmanden treffen sich auf Distanz per Videokonferenz.

„Schön, euch alle zu sehen“, sage ich und blicke in die Gesichter unserer Konfirmandinnen und Konfirmanden, die sich dienstags nachmittags zu unserem wöchentlichen Unterricht an den PCs und Smartphones eingefunden haben. Die 13- bis 14-Jährigen haben bereits einige Stunden Distanzschule hinter sich – und sind dennoch aufmerksam und motiviert. Seit einiger Zeit treffen wir uns jetzt per Videokonferenz und machen das, was man im „Konfi“ eben so macht: sich austauschen, gemeinsam Neues kennenlernen und darüber in großen und kleinen Gruppen diskutieren, beten, kreative Projekte umsetzen.