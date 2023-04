Jugendrat Ratingen „Uns verbindet mehr als uns trennt“

() Ratingen ist eine vielfältige und multikulturelle Heimat für viele Jugendliche. Anlässlich des heiligen Fastenmonats des Islams plante der Jugendrat in Kooperation mit der christlich-islamischen Dialoggruppe ein gemeinsames Fastenbrechen, an dem auch Bürgermeister Klaus Pesch und Sozialdezernent Harald Filip teilnahmen. Und so trafen sich rund 160 Ratinger Jugendliche im Haus am Turm, um gemeinsam das „Fasten zu brechen“, das heißt: bei Sonnenuntergang die erste Mahlzeit zu sich zu nehmen.