Familienworkshops im Kulturloft Verein Enije for Afrika startet Workshop-Reihe

Ratingen · Ein ganzes Jahr lang bietet der Verein Enije for Afrika im Kulturloft in Ratingen West eine Workshopreihe für Familien an. Teilnehmer können in interaktiven Formaten zusammenzukommen.

12.02.2023, 10:50 Uhr

Mit DJ Jabul lernen die Gäste zu rappen. Foto: Enije für Afrika