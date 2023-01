Evangelische Kirchengemeinde Die Frauen in Kirche und Bibel

Das ändert nichts daran, dass der weibliche Blick der christlichen Bibelauslegung im Gottesdienst häufig zu kurz kommt, das Wirken von Frauen in der Kirchengeschichte in Vergessenheit geraten ist und der gemeindliche Alltag durch patriarchale Gewohnheiten geprägt wird. Mit dieser Seminarreihe soll deshalb schlaglichtartig der Blick auf Frauen in Bibel, Kirche und Kirchengeschichte gerichtet werden. Zum Auftakt des Gemeindeseminars gibt es Gottesdienste: am Sonntag, 15. Januar, um 9.30 Uhr in der Versöhnungskirche, um 11 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche und am Sonntag, 22. Januar, um 10 Uhr in der Stadtkirche.