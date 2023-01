Auslieferung verzögert sich Gelbe Tonnen kommen wohl erst im Februar

Ausgabestellen sind laut dem neuen Entsorger RMG in Ratingen bei: 2-Rad Henning, Homberger Straße 19, Gesundheitszentrum TuSfit an der Brandsheide 30, Gut hören – Hörgeräte, Konrad-Adenauer-Platz 6, Haarmoden Dittrich, Sohlstättenstraße 4, Herz-Apotheke, Duisburger Straße 23, Höseler Getränke Quelle, Eggerscheidter Straße 12, Kaufland Ratingen,An der Hoffnung 125, Kiosk Bruchstraße 50a, Kiosk Tannte Emmas-Stehcafe, Düsseldorfer Straße 52, Lotto Schneider Büro- und Schreibwaren, Jenaer Straße 22, Post & Lotto Agentur Joachim Strohschänk, Ostring 1a, Restaurant Kessel am Pött, Hölenderweg 43, Trinkhalle A. Kremer-Segaran, Bahnhofstraße 156 und Zigarren Krings, Marktplatz 3. Ab sofort werden keine Gelben Säcke mehr am Wertstoffhof, Robert-Zapp-Straße und am Baubtriebshof, Sandstraße 25-27, ausgegeben.