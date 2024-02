An(ge)dacht Überall scheint es Baustellen zu geben

Natürlich kann ich mich damit beruhigen, dass es den anderen ja auch nicht anders geht und dass ich vielleicht sogar auf einem sehr hohen Niveau klage. Doch wirklich beruhigen tut mich das nicht. Was also tun? Was soll ich denken, in welcher Weise kann ich meine Einstellung verändern, so dass Ruhe und eine Portion Gelassenheit mein umherschweifendes Herz erfüllen?