Kultur in Ratingen Gefragte Konzerte im Künstlerhaus an der Drupnas

Umrahmt werden die Konzerte von einer kreativen Live-Cooking-Show, bei der ein Koch vor Ort brasilianische Köstlichkeiten als Fingerfood zubereiten wird. Der Erfolg der U6-Konzertreihe „Wort, Kunst, Musik“ hat sich mittlerweile weit über die Grenzen Ratingens hinaus herumgesprochen, die Karten sind heiß begehrt. Während die „Brazilian Nights“ bereits ausverkauft sind, gibt es noch Karten für die zweite U6-Veranstaltung am Samstag, 28. September, um 19.30 Uhr mit der Singer/Songwriterin Alma Naidu. Die Münchnerin studierte an der Royal Academy of Music in London bei Jazz-Ikone Norma Winstone und gilt als eine der interessantesten Newcomerinnen der deutschen Jazzszene.