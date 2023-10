Ehemaliges Zwangsarbeiterlager Stadt bezuschusst Aufstellung einer Gedenktafel

Wo heute moderne Rechenzentren von Vodafone stehen, wurde vor 1943, also vor genau 80 Jahren, ein Zwangslager eröffnet. Die Arbeiter an der Rehhecke arbeiteten für Krupp in Essen und mussten dort schwere Arbeit verrichten. Das einstige Krupplager wurde kurz vor Kriegsende errichtet und sollte in der Endphase des Zweiten Weltkrieges die Zwangsarbeiter der Rüstungsindustrie schnell zu den Werken in Essen bringen. 3000 gefangene und verschleppte Männer und Frauen wurden von dort täglich bis zur Befreiung durch die Alliierten 1945, in Zügen zu ihrer Arbeitsstelle transportiert. Auch nach Kriegsende blieben sie Staatslose und wurden für ihre Arbeit nicht honoriert. Der Lintorfer Heimatverein beabsichtigt anlässlich der Eröffnung vor 80 Jahren eine Gedenktafel zu installieren, benötigt jedoch finanzielle Unterstützung. „Wir finden es richtig, dass an die Geschichte des Arbeiterlagers erinnert werden soll und haben das Thema daher kurzfristig gemeinsam mit der Bürger Union auf die politische Tagesordnung gebracht“, so Oliver Thrun, CDU-Fraktionsvize und Vorsitzender des Bezirksausschusses Lintorf/Breitscheid.