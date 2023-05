Gedenken in Ratingen Ort der Anteilnahme zieht zur Kirche um

Ratingen · (RP) Nach der verheerenden Attacke auf Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in einem Hochhaus in Ratingen-West ist am Bürgerhaus am Marktplatz ein Ort der Anteilnahme entstanden.

19.05.2023, 13:12 Uhr

Ort der Anteilnahme ist jetzt vor St. Peter und Paul. Foto: Stadt Ratingen

Um in Gedanken bei den verletzten Einsatzkräften und Familien sein zu können, hatten zahlreiche Ratinger Kerzen, Bilder und auch von Kindern bemalte Steine dort abgelegt. Dieser Bereich wurde am Freitag auf den geschützten Vorplatz von St. Peter und Paul an die Skulptur „Gebeugt sitzende Figur" verlagert. Diese befindet sich rechts neben dem Hauptportal der Kirche zur Oberstraße hin. Stadtverwaltung und die Kirche St. Peter und Paul möchten den Menschen damit auch künftig eine Anlaufstelle anbieten, um ihre Anteilnahme und Solidarität zu bekunden.

