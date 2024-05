An(ge)dacht Unserer Stadt gut tun

Ganz Ratingen freut sich auf die ZeltZeit, die heute beginnt. Das große Kulturfestival am Grünen See lockt wieder Tausende an. Wir freuen uns, dass wir mit dabei sein können und in kirchenfernen Zeiten von Gott sprechen werden. Am Pfingstsonntag um 10 Uhr feiern wir einen abwechslungsreich gestalteten Gottesdienst im Zelt der ZeltZeit mit viel Musik.