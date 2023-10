An(ge)dacht Die Einsiedelei entdecken

Vor ein paar Jahren bin ich mit meinen Eltern nach Assisi in Italien gereist. Die kleine Stadt in Umbrien, 180 Kilometer von Rom entfernt, spiegelt das Leben des Hl. Franziskus wieder. Was für eine angenehme Erfahrung es war! Die steinernen Häuser mit Blumen an den Fenstern, die engen Gassen, alte Kirchen und die Ruhe haben uns verzaubert. Nach den Tagen in der riesigen und hektischen Metropole Rom konnten wir dort einfach Atem holen.