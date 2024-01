An(ge)dacht Von der Art des rheinischen Miteinanders

Wir beide sind in Düsseldorf aufgewachsen und fühlen uns unserer heimatlichen Region in Liebe verbunden. Das heißt, wir leben gerne hier in Ratingen und mögen die lebensfrohe und offene Art im Miteinander der Menschen. Deutlich für jeden in der verbindenden Begrüßungsformel: „Tach zusammen!“ Und wir schätzen auch die rheinische Gelassenheit, mit Problemen umzugehen. Die ist für viele Menschen Ausdruck einer tiefen Glaubensüberzeugung, dass Gott es mit allen Menschen gut meint im Leben und im Sterben.