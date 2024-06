An(ge)dacht Bei der Wahl Demokratie stärken

Und so gestatten Sie mir, heute an dieser Stelle – gerade auch als christlicher Seelsorger – genau dafür einzutreten und zu werben: Angesichts der zunehmenden Gefährdung dieser demokratischen Ordnung durch populistische und extremistische Kräfte in Deutschland und in Europa, mit Blick auf die Kriegsherde in der Welt und dem wachsenden Auseinanderdriften unserer Gesellschaft lade ich Sie herzlich ein, mit Ihrem Wahlrecht am kommenden Sonntag die Demokratie und das „vereinte Europa“ zu stärken.