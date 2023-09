An(ge)dacht „Ich warte schon so lange...“

„... auf den einen Moment“ So beginnt ein Lied der Gruppe „Ich + Ich“, das der Chor O-Ton an der Friedenskirche gerade für sein Auswärtskonzert beim gleichnamigen Chor in Geilenkirchen probt. Und das Stück ist nicht einfach. Das stimmt auch inhaltlich: Den richtigen Moment zu finden, zu erleben ist nicht einfach. Manchmal muss man lange warten, bis ein Zeichen, eine ersehnte Antwort, die E-Mail oder der Brief kommt. Manchmal geht uns die Kraft aus, wir geben auf oder wir trauen uns einfach nicht, den Schritt zu machen, von dem wir doch wissen, er wird nötig sein.