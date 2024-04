An(ge)dacht Nicht allein!

Eine Stunde später sitzen wir im Garten von Rumi in dem wunderschönen Kibbuz, der unmittelbar an der Nordgrenze zu Gaza liegt. Hinter dem Grenzzaun geht der Krieg weiter. Wir hören Donner und sehen Rauch aufsteigen. Der Rasen müsste geschnitten werden. Das ist unwichtig. Rumi erzählt, wie sie sich am 7. Oktober versteckt hat, wie Nachbarn getötet und Häuser brutal verwüstet wurden. Sie sagt am Ende trotzdem einen Satz, den ich nie vergessen werde: „Pro Israel – pro Palästina – pro Frieden. Es gibt keinen anderen Weg.“ Sie will zurückkehren in den Kibbuz, wenn es möglich ist.