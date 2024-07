An(ge)dacht Deutsch-französischer Garten

Über den Hund kommt man auch schnell ins Gespräch: „Qu’il est mignon!“ – „Ist der niedlich!“ Und dann redet man eben ein paar Worte miteinander. Auf Französisch und manchmal auch in einem Dialekt der Grenzregion. Beim letzten Mal habe ich aber auch algerienstämmige Franzosen erlebt, die ihren Kindern mit großer Sorgfalt deutsche Worte beibrachten. Französisch sprachen sie ohnehin perfekt. Es ist schön in der Grenzregion zwischen Deutschland und Frankreich. Toleranz wird im Alltag gelebt und man besucht sich gegenseitig. Auf der Bahnhofstraße in Saarbrücken freue ich mich immer auf das eine oder andere französische Wort oder darauf, jemand den Weg zu zeigen oder die Angebote in den Geschäften zu erklären. Und ich selbst bin natürlich gern im lothringischen Muss für den Saarländer: im Cora-Supermarkt, wo die Schwalben an der Decke fliegen. Dort gibt es nicht nur interessante Lebensmittel, eine riesige Fischtheke und vielleicht sogar eine neue Sammelserie zum Thema „Napoleon“. Dort gibt es auch die Franzosen verschiedener Herkunft, die man danach fragen kann und die manchmal auch interessante Urlaubstipps zur Hand haben.