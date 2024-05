An(ge)dacht Wanderschaft statt Klostermauern

In Deutschland sind wir als Franziskaner aus der Krakauer Provinz an fünf Orten präsent: in Ratingen, Ludwigshafen und Blieskastel (Diözese Speyer), in Neustadt und Bogenberg (Diözese Regensburg). Wie Sie vielleicht wissen, unterscheidet sich unsere Lebensweise in der Kirche von der typischer Diözesanpriester. Ein Beispiel ist Pfarrer Roth, der jahrzehntelang in Ratingen in der Herz-Jesu-Gemeinde tätig war. Pfarrer Roth war so lange an einem Ort, dass er die Gelegenheit hatte, Ehepaare zu segnen, dann ihre Kinder zu taufen und sie dann zur Erstkommunion, zur Firmung und schließlich zur kirchlichen Trauung zu führen.