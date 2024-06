An(ge)dacht Wie gut, dass es diese Menschen gibt

Was ist aber mit Phöbe, Aquila oder Persis? Ich vermute, die kennen wir schon nicht mehr so gut. Dabei stehen diese Namen ebenfalls in der Bibel. Der Apostel Paulus erwähnt sie in seinem Römerbrief. Ganz am Ende da zählt er einige der Menschen auf, die unverzichtbare Arbeit in den noch jungen Christengemeinden leisteten. Deshalb dankt Paulus diesen Menschen. Ich kann mir denken: Bestimmt wird diese Gruß- und Namensliste im Römerbrief oft überblättert. Doch das ist schade. Denn da hören wir von den Menschen, die die Alltagsarbeit in den Gemeinden verrichtet haben, die dort für andere Menschen und mit anderen Menschen gearbeitet haben, die sich um ihre Gemeinde gesorgt und gemüht haben. Wie gut, dass der Apostel Paulus sie nicht vergisst und beim Namen nennt.