An(ge)dacht Gute und erholsame Auszeiten

Selbst Gott brauchte nach den sechs anstrengenden Schöpfungstagen einen Tag Auszeit. Darum gönnt er auch uns einen Tag Pause in der Woche. Neben dem freien Tag in der Woche und den Urlaubszeiten, ob in der Ferne oder Daheim brauchen wir auch regelmäßige Pausen – Auszeiten am Tag. Kurze Auszeiten am besten mehrmals am Tag bewirken für unsere psychische Gesundheit am allermeisten. Einige Menschen brauchen den Mittagsschlaf, andere machen eine Runde mit dem Rad, wandern oder machen regelmäßiger anderen Sport.