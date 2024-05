An(ge)dacht Auch andere in den Blick nehmen

Er schreibt an Jüdinnen und Juden, die im Exil in Babylon, fern der Heimat leben. Ja, sie sind fremd. Fühlen sich fremd. Hier ist die Kultur anders. Das Essen riecht anders. Die Religion und der Kult sind anders. Ebenso die Sitten und Gebräuche. Und doch: Es wird ihnen ins Stammbuch geschrieben: „Suchet der Stadt Bestes,…“ Nicht irgendeiner Stadt. Nicht der Heimatstadt, die in unerreichbarer Ferne liegt. Sondern der Stadt, in der sie jetzt sind und leben.