An(ge)dacht Sommerzeit ist Ferienzeit

Kohelet verfasst sein Zeitgedicht in sieben Doppelstrophen, in denen er Gegensatzpole nennt, die auf den Wechsel des Lebensrhythmus weisen: „Werden und Vergehen“, „Trauer und Freude“, „Binden und Lösen“, „Zusammengehen und Trennen“, „Lieben und Hassen“, „Krieg und Frieden“, „Heilsein und Ganzsein“. In alledem sieht er die Zeit als einen „kostbaren Augenblick“. Manches davon findet nur in diesem Augenblick statt, dadurch wird es kostbar. Kostbar ist also der Augenblick selbst. Kostbar ist der seltene Glücksmoment.