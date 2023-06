Brand in West Kleinfeuer greift auf Gebäude über

() Aus einem Kleinfeuer wurde am Sonntagnachmittag für die Ratinger Feuerwehr doch noch eine aufwendige Aktion. Gegen 13.50 Uhr meldeten Bürger ein Feuer in einem Ladenlokal im Einkaufszentrum Mosaik in West. Kurz nach dem Notruf griff das Feuer bereits auf das Gebäude über und die Einsatzkräfte mussten mit mehr Kollegen zum Berliner Platz ausrücken.