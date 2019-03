Ungewöhnliche Maßnahme : Gasleitung in Ratingen beschädigt – Bauarbeiter hält Daumen drauf

Ratingen Ein Bauarbeiter hat in Ratingen eine leckgeschlagene Gasleitung mit dem Daumen abgedichtet. Damit verhinderte er laut Feuerwehr, dass eine größere Menge Gas austreten konnte.

Am Montagmorgen wurde die Ratinger Feuerwehr zu einem Gasleck nahe der Innenstadt gerufen. Bei Bauarbeiten war eine Gasleitung beschädigt worden, Erdgas trat aus. Dass dennoch keine Gefahr bestand, lag an einem Bauarbeiter. Dieser hatte die Leitung kurzerhand mit seinem Daumen abgedichtet.

„Er hat so verhindert, dass eine größere Menge Gas austreten konnte“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, hockte der Bauarbeiter in der Grube und hielt den Daumen auf das Loch in der Leitung. Sofort wurden Messungen durchgeführt und die Einsatzstelle gesichert.