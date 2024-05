Ausstellung bei Art Limited Unikate von Günther Uecker und seinen Weggefährten

Die Zero-Gruppe war die wohl bedeutendste und einflussreichste deutsche Künstlergemeinschaft der Nachkriegszeit, die offiziell am 24. April 1958 von Heinz Mack und Otto Piene in Düsseldorf gegründet wurde. Im Jahr 1961 schloss sich auch Günther Uecker der Gruppe an. Die Künstler bezeichneten Zero auch als „Nullpunkt der Kunst“, um sie vom Drama der Nachkriegszeit zu befreien und ihr eine unbelastete, neue und puristische Ästhetik zu geben. Die Zero-Gruppe löste sich zwar bereits 1966 wieder auf, aber ihr Einfluss auf die nachfolgenden Künstlergenerationen ist ungebrochen.