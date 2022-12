Kultur in Ratingen Musikalische Gala im Stadttheater

In der Konzertgala treffen große Oper auf leichte Muse, süffige Operettenklänge auf swingende Musicalsongs. In dem moderierten Programm erklingen beliebte Melodien, die das Herz höherschlagen lassen. Das symphonische Orchester und Sängerinnen und Sänger des Landestheaters entführen in die Welt der großen Gefühle. Die Reihe der Komponisten, die zu diesem Feuerwerk beitragen, reicht dabei von Lehár, Strauss, Kálmán, über Lortzing, Smetana, Dvořák, Puccini bis Rodgers und Bock.