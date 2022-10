Restaurants in Ratingen : Trotz steigender Kosten: Gans lecker!

Die Ratinger haben weiterhin Appetit auf knusprigen Gänsebraten. Foto: bauch, jana (jaba)

Ratingen Wer Gänse genießen will, der sollte auf jeden Fall vorher anrufen und vorbestellen. Heinz Hülshoff vom Europäischen Hof ist in Sachen Gans so gut wie ausgebucht. Trotz der erhöhten Kosten will er moderate Preise anbieten.