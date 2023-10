Kochworkshop Ratingerin verspricht exklusives Dinner-Erlebnis

Bis die Pandemie geselligen Aktivitäten das Aus bescherte, tourte Gabriele Förster regelmäßig mit Gästen durch die Ratinger Innenstadt und präsentierte dort nicht nur Stadtgeschichte, sondern auch kulinarische Köstlichkeiten, die vielen Bürgern sonst verborgen geblieben wären. Jetzt lässt Förster die Ratinger in einem ganz anderen Rahmen an ihrer Leidenschaft für Gourmetfreuden teilhaben. Sie bietet familiäre Workshops an.