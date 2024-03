Brücken in West marode Bürger warten auf neue Brücken

Es könnte so schön sein: Der Stadtteil West ist von Grün umgeben, das von zahlreichen Bächen durchzogen wird und zu entspannten Spaziergängen einlädt. Doch lassen sich Bäche meist nur mithilfe einer Brücke überqueren. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Einige Fußgängerbrücken im Stadtteil sind bereits seit Jahren marode und teilweise oder ganz gesperrt. Fußgänger müssen lange Umwege in Kauf nehmen. So langsam verlieren die Bürger die Geduld.