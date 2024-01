Funken rot-wiss feiern Karnevalsfete Funken feiern ausgelassen „Viva Ratingia“

Bei eisigen Außentemperaturen und einem arktischen Nord-West Wind trafen sich am Dienstagabend gut gelaunte Ratinger und Besucher aus allen umliegenden Städten sowie aus Köln in ihren Kostümen zur ultimativen Funkenfete 2024 in der Stadthalle. Die Roten Funken hatten diese in ein Meer aus Rot und Weiß verwandelt und die Bühne ebenfalls in den Vereinsfarben geschmückt.