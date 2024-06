St. Marien-Krankenhaus GmbH Für die Azubis geht es weiter

Für die angehenden Pflegefachkräfte und Pflegefachassistenten geht es also weiter in der St. Marien-Krankenhaus GmbH. Die Ausbildungskoordinatoren Andrea Pyttel und Michael Lahmer haben neue Kooperationen geknüpft, und so konnten unter anderem das Fliedner Krankenhaus in Lintorf und ambulante Pflegedienste in Ratingen und Mettmann als Partner gewonnen werden. Der Dank der Ausbildungskoordinatoren geht hier auch an die Bildungsakademie Mettmann: „Das Team bringt für uns einen großartigen Mehreinsatz bei der Vermittlung der Krankenhaus-Einsätze, damit unsere Azubis ihre Ausbildung wie geplant fortsetzen können.“