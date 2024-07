Kultursommer an der Seeterrasse Sommerbühne endet mit Konfettiregen

Zum Auftakt hatte der Comedian Maxi Gstettenbauer am Donnerstag, 18. Juli, den Besuchern gemäß seines Programms „Gute Zeit“ einen schönen und unterhaltsamen Abend bereitet. Einen Tag später präsentierte die Sängerin Anne Haigis eine mitreißende Mischung aus Rock und Blues mit ihrem Soloprogramm „Carry on – Songs für immer“. Zum Abschluss der ersten Woche trat am Samstagabend der Ratinger Rapper UMSE auf. Starke Beats und HipHop vom Feinsten begeisterte die rund 350 Zuschauer – allerdings nur so lange das Wetter mitspielte.