Weihnachtsmarkt in Ratingen Live-Programm begleitet den Weihnachtsmarkt

Am Samstag, 25. November, gibt es mit der Rockband P.O.K.E. aus Düsseldorf wieder etwas auf die Ohren. P.O.K.E sind vier erfahrene Musiker aus Düsseldorf, die mächtig Spaß haben an der akustischen Umsetzung von ausgesuchten Songs verschiedenster Genres. Hinter den Initialen des Bandnamens verbergen sich Pierre Wrobbel (Gitarre), Olaf Buttler (Bass), Katja Brunner (Gesang) und Elmar Stolley (Schlagzeug). Eine Wiederholung des Konzertes gibt es am Samstag, 16. Dezember.