Ausstellung im Ratinger Spielzeugmuseum Familienführung durch die Barbie-Berufswelt

Am 9. März 1959 wurde die erste Barbiepuppe von der Firma Mattel bei der Spielzeugwarenmesse in New York vorgestellt. Das war der Anfang einer bis heute andauernden Erfolgsgeschichte. Aus diesem Anlass findet am Samstag, 9. März, um 15 Uhr eine Führung für Kinder und Erwachsene durch die Ausstellung „Busy Girl – Barbie macht Karriere“ im Spielzeugmuseum im Trinsenturm, Wehrgang 1, statt.